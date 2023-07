Rauchpartikel: Luxemburgs Himmel durch kanadische Waldbrände getrübt

1 / 4 Der Texas Creek Waldbrand, etwa 27 Kilometer südlich von Lillooet, British Columbia. (9. Juli). Insgesamt sind in Kanada bereits mehr als neun Millionen Hektar Fläche in Rauch aufgegangen – das Elffache des Durchschnitts des vergangenen Jahrzehnts. BC Wildfire Service / AFP Ein Waldbrand in der Region Donnie Creek. Nach Angaben des Waldbrandbekämpfungsdienst der kanadischen Provinz British Columbia hatte das Feuer Anfang Juli 571.512 Hektar Wald verbrannt. (3. Juli) Noah Berger/AP/dpa Der Rauch von Waldbränden in Kanada hüllte Detroit in Dunst. (28. Juni) Paul Sancya/AP/dpa

Seit Wochen steht Kanada in Flammen. Tendenz der Waldbrände: steigend. Ende vergangener Woche loderten offiziellen Angaben zufolge mehr als 670 Feuer in dem nordamerikanischen Land. Mehr als 380 davon waren laut der Behörden außer Kontrolle. Die enorme Rauchentwicklung war am Montag sogar hierzulande spürbar, wie der Wetterdienst auf Twitter schrieb. «Der Himmel über Luxemburg ist heute trüber als üblich», so Meteolux.

Ursache war demnach eine hohe Konzentration an Aerosolen in Höhe von vier bis fünf Kilometern. «Ursprung waren die Waldbrände in Kanada», erklärten die Experten.

Schon Ende Juni kam die Rauchwolke nach Westeuropa rübergeweht, wie Daten des Erdbeobachtungsprogramms Copernicus zeigten. Damals war dies jedoch kaum spürbar, die Wetterdienste schätzten damals die Auswirkungen auf die Luftqualität als gering ein.

Im Ursprungsland sieht die Sache anders aus. Montreal war vor rund zwei Wochen die Stadt mit der weltweit schmutzigsten Luft. Und auch in den USA sind die Folgen deutlich spürbar. Im Juni war der Himmel dort zeitweise sogar orange gefärbt. Der Rauch hatte in der Millionenmetropole New York für die schlechteste Luftqualität seit Jahrzehnten gesorgt. Eine Statistik der Städte mit der stärksten Luftverschmutzung weltweit (IQAir) führte Detroit Ende Juni im Bundesstaat Michigan auf Platz eins, gefolgt von Washington. In der US-Hauptstadt, wo der Rauch in der Luft deutlich zu spüren und zu sehen war, waren die Menschen dazu aufgerufen, begrenzt Zeit im Freien zu verbringen.

Besserung in Kanada ist vorerst nicht in Sicht, die Waldbrandsaison dauert noch mindestens drei Monate dauere, erklärte Michael Norton vom Ressourcenministerium Natural Resources Canada (NRC) am Samstag. Den Wettervorhersagen zufolge sollen in vielen Teilen Kanadas in den kommenden Wochen überdurchschnittlich hohe Temperaturen erreicht werden.

Betroffen sind demnach der Westen und auch das nördliche Quebec, wo es besonders viel brennt. Bereits mehr als neun Millionen Hektar Fläche sind in Rauch aufgegangen – das Elffache des Durchschnitts des vergangenen Jahrzehnts. Der absolute Jahresrekord von 1989 wurde damit schon jetzt übertroffen.

Rund 155.000 Menschen mussten aufgrund der Feuer seit Anfang Mai ihre Häuser verlassen, die höchste Zahl an Evakuierungen seit 40 Jahren. «Von Evakuierungen über schlechte Luftqualität bis hin zu extremen Hitzewarnungen erleben wir die Realität der Auswirkungen des Klimawandels», sagte der kanadische Gesundheitsminister Jean-Yves Duclos.

Mit AFP-Material