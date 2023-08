Präsidentschaftswahlen in Ecuador: Kandidat bei Wahlkampfveranstaltung erschossen

Villavicencio reichte zahlreiche Klagen gegen hochrangige Mitglieder der Regierung wegen Korruption ein: Polizisten am Tatort.

Der Präsidentschaftskandidat wurde nach den Schüssen in dieses Krankenhaus gebracht. (9. August 2023)

Eineinhalb Wochen vor der vorgezogenen Präsidentenwahl in Ecuador ist der Kandidat Fernando Villavicencio nach einer Wahlkampfveranstaltung in der Hauptstadt Quito getötet worden. Unbekannte feuerten auf den 59-Jährigen, als er am Mittwoch (Ortszeit) ein Auto bestieg, wie lokale Medien berichteten.