«Wer wird Millionär?» : Kandidat erzählt Jauch von schrägem Sex-Unfall

Am Montag gab es eine ganze besondere Folge bei «Wer wird Millionär?». Und dabei ging es gar nicht um den Mega-Gewinn von drei Millionen Euro.

So viel Geld konnte man bei Günther Jauch noch nie einsacken. Ganze drei Millionen Euro stehen auf dem Spiel. Die kann man beim großen Finale am Donnerstag gewinnen. Bis dahin kann man sich dafür qualifizieren.

«Eine Rose?»

«Es gibt viel, was sich Männer scheinbar gerne hinten und vorne einführen», so der Kandidat. Während der Moderator überrumpelt schien, machte der Zocker weiter: «Wenn man zum Beispiel zum Hochzeitstag der Ehegattin ein besonderes Geschenk machen möchte, hat man dann vielleicht mal eine Rose in der Harnröhre stecken. Geht natürlich schwer wieder raus.»