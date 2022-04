François Bausch: «Kandidat für die Parlamentswahlen, nicht für die Regierung»

François Bausch schließt eine dritte Amtszeit als Minister aus. Das hat der Déi-Gréng-Politiker am Rande der Vorstellung des Nationalen Mobilitätsplans 2035 erklärt. «Mit all diesen Projekten weiterzumachen, ist verlockend, aber ich habe immer gesagt, dass ich zehn Jahre voll durchziehen und dann weiterziehen will», so der Vizepremier und Mobilitätsminister.