U2 : Kann Bono nie wieder Gitarre spielen?

Bei einem Unfall zog sich Bono schwere Verletzungen zu. Jetzt schreibt der U2-Sänger, dass er vielleicht nie wieder zur Klampfe greifen kann.

Bono, der Sänger der Rockband U2, kurvte vor einigen Wochen gemütlich durch New York, doch die Ausfahrt nahm ein böses Ende. Als er einem anderen Fahrradfahrer ausweichen wollte, stürzte er schwer. Unfallchirurg Dean Lorich behandelte den 54-Jährigen und schilderte der US-Zeitschrift Rolling Stone dessen Verletzungen: «Bono erlitt mehrere Knochenbrüche, darunter im Gesicht und am Schulterblatt. Der linke Oberarmknochen des 54-Jährigen war an sechs Stellen gebrochen und musste mit drei Metallplatten und 18 Schrauben fixiert werden.»