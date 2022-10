Luxemburg: Kann die Branche die Photovoltaik-Offensive bewältigen?

Eine Ankündigung Xavier Bettels bei seiner Rede zur Lage der Nation hat bei der Solarenergie-Branche Stirnrunzeln ausgelöst. «Nach einer Übergangsphase wird die Regierung vorschreiben, auf dem gesamten Dach jedes neuen Gebäudes eine Photovoltaikanlage zu installieren», so das ambitionierte Ziel des Premierministers.

«Die Absicht ist lobenswert, aber die Realität sieht ein bisschen anders aus», meint der Leiter eines Luxemburger Photovoltaik-Unternehmens. « Die Fristen betragen heute bereits ein Jahr , und nun bläht man die Nachfrage weiter auf, während wir mit einem Mangel an Fachkräften konfrontiert sind.»

Gemeindeverordnungen beachten

Abel Lovasz, Kundenbetreuer bei Ecoclima in Schüttringen, sieht die Ankündigung der Politik als «Herausforderung, die es zu bewältigen gilt.» Man müsse bei den Projekten wohl aussieben. Er meint, dass mehr Arbeitsplätze geschaffen werden könnten, da neue Firmen sich entscheiden könnten, sich im Großherzogtum niederzulassen. «Da es schwierig ist, Facharbeiter zu finden», müssten diese dann aber wohl EU-weit rekrutiert werden.

Eine zusätzliche Hürde, die es zu überwinden gelte, seien teils strenge Gemeindeverordnungen, was die Platzierung der Paneele betrifft. So blieben Flächen ungenutzt. «Der Staat wird dies ebenfalls berücksichtigen müssen», so Lovasz.