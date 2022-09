Berufliche Bildung: Kann die Uni.lu die Ärzte von morgen ausbilden?

BELVAL – 2020 ging der Bachelor in Medizin im Großherzogtum an den Start. Ab diesem Jahr bietet die Universität Luxemburg, mit dem dritten Bachelor-Jahr, erstmals ein komplettes Medizin-Studium an.

Die medizinische Ausbildung in Luxemburg wird Jahr für Jahr ein wenig umfangreicher. Seit Beginn des akademischen Jahres bietet die Universität Luxemburg den kompletten, drei Jahre umfassenden, Bachelor-Studiengang in Medizin an. «Das ist ein Vorsprung, von dem alle Beteiligten profitieren: unsere junge Universität bekommt eine fachliche Erweiterung, und das Großherzogtum macht einen entscheidenden Schritt zur Behebung des Mangels an medizinischem Personal, den der Lair-Report 2019 prognostiziert hatte», so Professor Gilbert Massard, der Direktor des Bachelor-Studiengangs.

Eher zurückhaltend ist Anne Eyschen, die Präsidentin der luxemburgischen Vereinigung der Medizin-Studierenden: «Wir sind sehr froh, damit fängt Luxemburg an, das Niveau der Nachbarländer zu erreichen», sagt sie. Das Studium läuft in drei Sprachen ab; zu 70 Prozent auf Französisch, 20 Prozent auf Deutsch sowie zehn Prozent auf Englisch. Damit soll die Integration der Studierenden ins luxemburgische Gesundheitssystem gefördert werden. Die wiederum sollen im Lauf ihrer Praktika die lokalen Einrichtungen kennenlernen. «Das macht es wahrscheinlicher, dass sie hierbleiben, um bei uns Karriere zu machen», fügt die Studentin hinzu.

Theorie und Praxis werden verbunden

Ab dem zweiten Studienjahr absolvieren die Studierenden Praktika von mindestens drei bis vier Wochen pro Semester in den Krankenhäusern oder bei Allgemeinmedizinern. Eine Auswirkung der engen Zusammenarbeit zwischen den Krankenhäusern und den Allgemeinmedizinern des Landes mit der Universität.

«Während meiner ersten beiden Jahre konnte ich bereits elf Wochen lang Praktika in den vier Kliniken des Landes (CHEM, Hôpital Robert Schuman, CHL und CHdN) absolvieren. Diese vielen Praktika haben mit umso mehr gezeigt, in Luxemburg Arzt zu werden», so Francesco Illuzi, der im dritten Jahr studiert. «Das ermöglicht unseren Studierenden einen Einblick in die späteren Karriere-Möglichkeiten (Wahl der Spezialisierung oder Ermittlung einer Niederlassungsart)», ergänzt der Professor.

Ein anderes Argument für den Studiengang ist die Anzahl der Studierenden. Die Zulassung, die im ersten Jahr auf 125 Plätze beschränkt ist, wird im zweiten auf 33 und im dritten Studienjahr auf 13 reduziert. Zahlen also, die sich von denen der fürs erste und fürs zweite Jahr zugelassenen Studierenden in den Nachbarländern unterscheiden, die mit Leichtigkeit das Zehnfache dessen erreichen. Dieses spezielle Element erlaubt eine andere Nähe zu den Lehrenden und, so die Universität, «optimale Lehrbedingungen».

Wie geht es nach dem Bachelor weiter?

In Ermangelung eines Masters, der zwar angekündigt, jedoch noch nicht in trockenen Tüchern ist, hat die luxemburgische Universität Partnerschaften mit Universitäten in Frankreich, Belgien und Deutschland abgeschlossen. «Die Wahrscheinlichkeit, einen Platz fürs zweite Bachelor-Jahr in Medizin zu bekommen, ist wesentlich höher, als in Frankreich», so Francesco Illuzi.