Missgeschick : Kann dieses Auto Treppen steigen?

LUXEMBURG - In eine missliche Lage hat sich eine Autofahrerin am Dienstagmorgen an der Cloche d'Or gebracht.

«Eine Autofahrerin hat die Treppe mit der Einfahrt zu einem Parkhaus verwechselt», berichtet Leserreporter David. Gegen 10.15 Uhr hat er am Dienstagmorgen an der Cloche d'Or das Auto in seiner überraschenden Position entdeckt.

Am Steuer saß nach Aussagen des Leserreporters eine ältere Dame. Über den Vorfall konnte diese offenbar lachen. Und sie bewies dann doch mehr Fahrkünste als gedacht und bugsierte sich selbst aus der misslichen Lage heraus. Im Rückwärtsgang.

Die Polizei konnte auf Anfrage von L'essentiel Online keine genauen Angaben zu den Vorgängen an der Cloche d'Or machen.



Der Vorfall ereignete sich im Gewerbegebiet Cloche d'Or:

(L'essentiel Online)