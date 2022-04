Qualifying am Freitag : Kann Ferrari seinen Heimvorteil nutzen? – alles zum Formel-1-GP in Imola

Das vierte Rennen der Formel-1-Saison steht an. Ferrari lädt in Imola zum Heimrennen. Hier gibt es alle wichtigen Informationen zum GP der Emilia Romagna.

Die Formel 1 gibt in der laufenden Saison ihr Europa-Debüt. Nach Australien und vor den USA ist Italien angesagt. Das Heimrennen für Ferrari schlechthin. Nach zuvor mehreren Jahren Pause tritt die Königsklasse des Motorsports zum dritten Mal hintereinander auf dem Autodromo Enzo e Dino Ferrari an.

Was ist anders als sonst?

In Imola wird eines der drei geplanten Sprintrennen ausgefahren. Am Samstag ist es soweit. Anders als im vergangenen Jahr gibt es diesmal für die ersten acht Piloten Punkte (8-7-6-5-4-3-2-1). 2021 gab es nur für das Trio vom Podium Extrazähler (3-2-1). Heißt auch, dass es nur eine Trainingseinheit am Freitag geben wird, ehe am frühen Abend das Qualifying losgeht. Das Qualifying (Freitag, 17.30 Uhr) gilt aber nur für das Sprintrennen (Samstag, 16.30 Uhr). Die Startaufstellung für den GP am Sonntag wird durch das Sprintrennen bestimmt.

Was können Red Bull und Mercedes gegen Ferrari ausrichten?

Beide Teams haben vor allem ein Gewichtsproblem bei ihren Autos. Abspecken ist angesagt. Problem: Die sogenannten Updates für die Wagen können in nur einem Freien Training nur wenig getestet werden, die Abstimmung wird zu einem Wettlauf mit der Zeit. Die Ferrari-Verfolger um den bereits zweimal wegen Defekten ausgeschiedenen Titelverteidiger Max Verstappen im Red Bull und Rekordweltmeister Lewis Hamilton im Mercedes müssen etwas riskieren. Ansonsten enteilt ihnen Leclerc.

Hat Ferrari einen Heimvorteil?

Nach dem Diebstahl seiner Luxusuhr in einer schummrig beleuchteten Gasse ist die Aussicht auf strahlend-rote Festspiele im Autodromo Enzo e Dino Ferrari für Charles Leclerc mehr als ein Trost. Den Schrecken dürfte der 24 Jahre alte Monegasse spätestens dann verdaut haben, wenn er am Freitag beim Training vor voraussichtlich schon ausverkaufter Kulisse in den Ferrari F1-75 steigt. «Es wird unglaublich», prophezeite Leclerc bereits.

Fast 100’000 Tifosi werden zum Großen Preis der Emilia-Romagna erwartet, und wie Leclerc wollen sie eigentlich nur eines: Einen Heimsieg auf der Strecke, die den Namen des legendären Firmen-Gründers und seines Sohnes trägt. «Wir kommen nach Hause, Tifosi», twitterte Ferrari. Die Erwartungen der Fans sind riesig, nach Jahren des Schwächelns und der Enttäuschungen sind Ferrari-Piloten Druck aber gewohnt. Wenn alles nach Plan läuft, kann es zum Genuss-Wochenende für die Scuderia werden, zumal mehr als die sonst maximalen 26 Punkte für einen Fahrer winken.

So wird das Wetter in Imola

«Das Wetter könnte eine entscheidende Rolle spielen», warnte Red-Bull-Fahrer Sergio Pérez mit Blick auf das anstehende Rennwochenende in Imola. Und die aktuelle Wetterprognose gibt dem 32-jährigen Mexikaner Recht. Es soll wechselnde Bedingungen mit Regen am Freitag und teilweise Bewölkung am Samstag und möglichen Gewittern am Sonntag geben. Die Wahrscheinlichkeit für Niederschläge wird mit mehr als 80 Prozent beziffert.

Machen die Curbs Probleme?

1952 wurde die Rennstrecke in Imola eröffnet. Immer wieder kam es zu Modernisierungsmaßnahmen. Allerdings: Die Curbs, also die Randsteine, könnten den Fahrern Probleme machen. Ein Ingenieur meinte: «Lewis Hamilton musste 2021 auf die Curbs ausweichen. Bei einem 2022-Modell hätte er sich den Unterboden gebrochen.» Auch Haas-Fahrer Magnussen sprach über die Randsteine: «Die Autos sind flacher und steifer.» Er sagte aber auch: «Unser Auto ist insgesamt robust, also sollte es reichen.»

Die Randsteine könnten für Probleme sorgen. imago images/HochZwei

Wie geht es nach Imola weiter?

Stressig! Wenn die Formel 1 sonst ihren Europaauftakt meist in Barcelona absolviert hatte, ging es anschließend auch in Europa weiter. Für die Premiere in Miami macht der Tross diesmal Anfang Mai aber noch einen Übersee-Abstecher. Zwei Wochen später wird dann auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya gefahren, ehe der Klassiker in Monaco, der Heimat von Leclerc, ansteht.



Ferrari verlängert mit Sainz Ferrari hat vor dem Heimrennen in Imola den Vertrag mit Carlos Sainz Jr. verlängert. Der 27 Jahre alte Spanier hat nun ein Arbeitspapier, das bis Ende 2024 gültig ist. Das gab der italienische Formel-1-Rennstall am Donnerstag bekannt. Sainz fährt seit der vergangenen Saison für Ferrari. Der Sohn von Rallye-Ikone Carlos Sainz war von McLaren zur Scuderia gewechselt und belegt vor dem Großen Preis der Emilia Romagna den dritten WM-Platz. Ebenfalls bis Ende 2024 ist der Vertrag von Sainz Teamkollegen Charles Leclerc gültig.