Jugendschutz : Kann man bald nur noch mit laufender Kamera Pornos schauen?

Die Politik will Teenager besser vor Pornos schützen. In Deutschland soll eine Gesichtserkennungssoftware zum Einsatz kommen.

Der Konsum von Pornos ist jugendgefährdend. Trotzdem gibt es kaum Schutzmaßnahmen, Websites wie Pornhub oder xHamster sind ohne Alterskontrolle zugänglich. In Deutschland hat man womöglich eine Lösung: Wer Pornos schauen will, muss bald zuerst die Web- oder die Selfiecam einschalten, um das Alter zu verifizieren.

Wer Pornos schauen will, muss also womöglich bald zuerst die Web- oder die Selfiecam einschalten. Die Software erkennt, wie alt der Nutzer oder die Nutzerin ist. «Der Einsatz von KI hält in sämtliche Bereiche des Lebens Einzug», sagt Marc Jan Eumann, Vorsitzender der Kommission für Jugendmedienschutz (KJM), gegenüber dem Nachrichtenportal «Euractiv». Die KJM ist die zentrale Aufsichtsstelle für den Jugendschutz im privaten bundesweiten Fernsehen sowie im Internet.