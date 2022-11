Kunst in Luxemburg: Kann man(n) als Tänzer erfolgreich sein?

Vor seinem Studium musste er seine Eltern überzeugen

William tanzt seit seiner Kindheit. «Im Portugalurlaub besuchten wir immer wieder Dorffeste. Dort tanzten alle und waren glücklich». Dennoch fing er selbst erst mit 16 Jahren am Konservatorium in Esch-sur-Alzette an das Tanzen zu lernen. Seine Ausbildung setzte er dann an der Tanzschule «Ecole Professionnelle Supérieure d'Enseignement de la danse» in Montpellier fort. Da er ein Junge war, musste er zuerst seine Eltern von seinem Berufswunsch überzeugen. «Es gibt nicht viele Männer in dem Beruf. Das bedeutet jedoch weniger Konkurrenz und öffnet Türen».