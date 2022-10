Scotcher son visage pour éviter les rides?

Buntes Tape soll unsere Gesichtsmuskeln über Nacht lahmlegen und so gegen Falten wirken.

Erste Falten, die sich über Nacht wieder in Luft auflösen … das klingt fast zu gut, um wahr zu sein. Dennoch verspricht Face Taping genau das und will damit eine echte Alternative zu Botox und Hyaluron werden – nur eben ohne Spritze.

Was ist Face Taping?

Aber fangen wir vorn an: Was versteckt sich hinter dem Begriff? Beim Face Taping kommen Kinesio-Tapes zum Einsatz, die aus der Orthopädie bekannt sind. Es sind antibakterielle Klebestreifen aus Baumwolle, die bei Knie- oder Rückenschmerzen Gelenke und Muskeln an- oder entspannen sollen.