Super Bowl : Kansas City Chiefs gewinnen Super-Bowl-Krimi gegen Philadelphia

Die Kansas City Chiefs haben den spektakulären 57. Super Bowl gegen die Philadelphia Eagles gewonnen und zum dritten Mal in ihrer Geschichte den wichtigsten Titel im American Football geholt. Das Team um Star-Quarterback Patrick Mahomes gewann in der Nacht auf Montag nach hartem Kampf in Glendale im US-Bundesstaat Arizona eine dramatische und hochklassige Partie 38:35.