Twitter-Streit : Kanye ist schon wieder wütend

Kanye West und sein Twitter-Account: eine Hassliebe der Neuzeit. Aktuell stänkert er gegen Puma, weil das Label seine Schwägerin Kylie engagieren will.

Dieses Gerücht dementiert Familien-PR-Manager Kanye aber sogleich, immerhin würde das doch auf keine Kuhhaut gehen, wenn seine Familienmitglieder plötzlich mit der Konkurrenz arbeiten würden. Zur Erklärung: Kanye Wests Yeezy-Schuhkollektion erscheint bei Kontrahent Adidas. Es werde «zu 1000 Prozent» niemals ein «Kylie-Puma-Irgendwas» geben, so der Rapper/Modedesigner/Gott auf Twitter . «Kylie ist im Yeezy-Team», so West weiter.

In Rage gezwitschert

«Puma, wir werden dir deine lächerlichen Millionen zurückgeben. Versuche niemals die Familie zu spalten», echauffiert er sich weiter. Von Puma gabs noch keine Reaktion. Und weil er sich wohl mit der Causa Kylie gerade so schön in Fahrt gezwitschert hatte, doppelte der 38-Jährige eine Stunde später gleich nach und posaunte «Bill Cosby Unschuldig!!» in die Welt hinaus. Wie er darauf kommt, sich in die Schlammschlacht um Cosbys Ruf und die zahlreichen Anschuldigungen der Vergewaltigung gegen den Schauspieler einzumischen, ließ West allerdings offen.