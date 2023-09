Kanye und Bianca: Polizei ermittelt nach mutmaßlicher Blowjob-Bootsfahrt

Während Wochen reisten Kanye West und seine mutmaßliche Ehefrau Bianca Censori durch Italien. Von Beginn an sorgten die beiden mit skurrilen und freizügigen Outfits für Negativ-Schlagzeilen. Zuletzt in Venedig, als bei einer Bootsfahrt der nackte Po des 46-Jährigen zu sehen war, während sie es sich mit dem Kopf in seinem Schoss gemütlich gemacht hatte. Mit der Publikation der Paparazzi-Bilder kamen auch Spekulationen um nicht jugendfreie Handlungen auf. Dies hat nun polizeiliche Untersuchungen zur Folge.