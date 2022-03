Gerüchte : Kanye West behauptet Kims Neuer habe Aids

Er will und will keine Ruhe geben. US-Rapper Kanye West hört nicht auf, über den neuen Mann an der Seite von Kim Kardashian zu lästern.

Kanye West, Pete Davidson, Kim Kardashian Imago Images

Nun häufen sich Berichte aus dem engsten Umfeld des Rappers, Kanye West habe wiederholt behauptet, Pete Davidson, der Neue von Kanyes Noch-Ehefrau Kim Kardashian, habe Aids. Das berichtet das US-Portal «TMZ». Kanye West selbst ist seit einigen Wochen mit Schauspielerin Julia Fox liiert. Dennoch scheint ihm die neue Liebe seiner Ex keine Ruhe zu lassen.

US-Comedian Pete Davidson nahm das dem TMZ-Bericht zufolge ganz und gar nicht locker. Mehrere Telefonate sollen er und West ausgetauscht haben. Die britische «Sun» berichtete zudem, Kanye West sei der Meinung die Beziehung von Kardashian und Davidson sei gar nicht echt, sondern ein PR-Gag.

«Lass mich und Kim in Ruhe, du Loser»

Ende des Vorjahres kaufte sich Kanye West das Haus auf der gegenüberliegenden Straßenseite vom Haus von Kim Kardashian. Während Kim das angeblich nicht störe, fände die Kardashian-Familie das «irritierend», hieß es. Vonseiten Pete Davidsons gab es bereits vor Wochen eine klare Ansage Richtung Kanye: «Lass mich und Kim in Ruhe, du Loser».