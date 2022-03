Releases der Woche : Kanye West leidet unter einer bipolaren Störung

Auf seinem neuen Album rappt West offen über seine psychischen Probleme. Zuvor warf er sein gesamtes Album über den Haufen.

Es gibt zwei Arten von Menschen: Diejenigen, die Kanye West für ein Genie halten und diejenigen, die falsch liegen. Was Kanye ausmacht, ist, dass er stets auf Erwartungen pfeift und sowohl in Sachen Marketing als auch Produktion jegliche Konventionen bricht, ohne mit der Wimper zu zucken. Diesen Drang zur Unberechenbarkeit beweist er auch auf seinem achten Album «Ye».

Um den aktuellen Kanye zu verstehen, lohnt sich ein Blick auf die Vorgeschichte. Nachdem er während seiner letzten Tour einen Nervenzusammenbruch erlitt, der in einem 20-minütigen Rant auf der Bühne endete, ließ er sich in eine psychiatrische Anstalt einweisen. Diagnose: bipolare Störung.

Nach der Therapie zog sich der Rapper in die Einsamkeit Wyomings zurück und schuf dort sein neues Werk. Als er vor wenigen Wochen an die Öffentlichkeit zurückkehrte, löste er sogleich einen Shitstorm aus: In einem Interview mit TMZ.com frotzelte er, die Sklaverei sei «eine Wahl» der schwarzen Bevölkerung gewesen. Autsch.