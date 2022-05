Neue Kooperation : Kanye West soll jetzt für McDonald’s arbeiten

Kanye West ist zurück auf Instagram und kündigt eine von ihm designte Neuinterpretation der McDonald’s-Verpackung an. Seine Liebe für den Fast-Food-Brand besteht schon eine Weile.

Wer Kanye West auf Social Media folgt, weiß: Posts des Rappers sind Sensation und Seltenheit zugleich. Auf seinem bis vor kurzem noch leeren Instagram-Feed kündigt er nun eine Kooperation mit der Fast-Food-Kette McDonald’s und dem Muji-Industriedesigner Naoto Fukasawa an.

Nächste Woche sinds die Pommes

Die Bildunterschrift «Ye tut sich mit dem legendären Muji-Industriedesigner Naoto Fukasawa zusammen, um die McDonald's-Verpackung neu zu interpretieren» sorgt im Netz für Verwunderung. Einerseits, weil Kanye von sich selbst in dritter Person spricht und weil weder McDonald’s noch Fukasawa die angebliche Zusammenarbeit bisher kommentiert oder bestätigt haben.

Auch in seiner Instagram-Story findet sich das Bild einer quadratischen Burger-Verpackung mit aufgedrucktem McDonald’s-Logo. Kanyes hinzugefügter Text «Next week it’s the fries», also «Nächste Woche sinds die Pommes», ist eine Anspielung auf seinen Song «Gold Digger» und nun wohl auch eine auf die vermeintliche Kooperation.