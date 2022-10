Kontroverse Klamottenwahl: Kanye West trägt «White Lives Matter»-Pullover bei Pariser Fashion Week

Der All Falls Down-Rapper veranstaltete am Montag eine Modenschau in Paris, um seine SZN9-Kollektion vorzustellen. Wenige Stunden zuvor hatte Kanye, 45, angedeutet, dass einige berühmte Gesichter bei der Show auftauchen würden, nachdem er einen Instagram-Post mit Kindheitsfotos von Beyoncé, Rihanna, Naomi Campbell und seiner Ex-Frau Kim Kardashian mit der neckischen Bildunterschrift «SZN9» geteilt hatte.