Berlin : Kanzlerin Merkel erleidet dritten Zitteranfall

Am ganzen Körper hat die deutsche Bundeskanzlerin beim Empfang des finnischen Ministerpräsidenten gezittert.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat erneut bei einem öffentlichen Auftritt einen Zitteranfall erlitten. Nach Angaben eines AFP-Fotografen zitterte die Kanzlerin deutlich sichtbar beim Empfang des finnischen Ministerpräsidenten Antti Rinne am Mittwoch in Berlin. Es war bereits das dritte Mal binnen weniger Wochen, dass Merkel bei einem Termin am ganzen Körper gezittert hatte.