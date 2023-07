SCHRASSIG/DREIBORN – Weil einfach kein Platz mehr in der Jugendstrafanstalt frei war, wurde eine 13-Jährige im Erwachsenenvollzug in Schrassig untergebracht. Der Mangel an Plätzen für jugendliche Straftäter ist ein bekanntes Problem in Luxemburg.

Luxemburg : Kapazitäten in Dreiborner Jugendhaftanstalt regelmäßig am Limit

Aktuell bietet die Dreiborner Haftanstalt Platz für zwölf Minderjährige. Editpress/Claude Lenert

Der Fall einer 13-Jährigen, die nach einer mutmaßlichen Straftat wegen Platzmangels statt in der Dreiborner Jugendhaftanstalt einen Platz in einer Erwachsenenvollzugsanstalt beziehen musste, sorgte vergangenen Samstag für großes Aufsehen im Großherzogtum. «Die Unterbringung von Jugendlichen in Gefängnissen für Erwachsene verstößt gegen internationale Standards», erinnert Charel Schmit, Ombudsmann für Kinder und Jugendliche (Okaju).

Der UN-Ausschuss für Kinder-Rechte empfiehlt sogar, «die Möglichkeit, eine Minderjährige oder einen Minderjährigen in ein Gefängnis für Erwachsene verlegen zu dürfen, vollständig abzuschaffen». Dennoch hat die luxemburgische Justiz am Samstag die Unterbringungen eines 13 Jahre alten Mädchens in der Schrassiger Haftanstalt angeordnet. Dem voraus ging nach Angaben der Staatsanwaltschaft eine Schlägerei mit einer zerbrochenen Bierflasche. Das Opfer sei demnach ebenfalls noch minderjährig gewesen.

Stigmatisierung und unzureichende Angebote

Dass der Platz in der für jugendliche eigentliche vorgesehen Strafvollzugsanstalt in Dreiborn knapp werde, ist ein «bekanntes Problem», wie der Kinderrechtsverteidiger erklärt. Auch ein Sprecher der Justizeinrichtung bestätigte, dass «die Einheit in Dreiborn in letzter Zeit mehrmals voll belegt war» und man sich daher an die Gegebenheit anpassen musste. Auch Unterbringungen im offenen Strafvollzug seien zwar möglich, jedoch entschied man sich aufgrund der «Schwere der Straftat», die Beschuldigte nach Schrassig zu überführen, wie es von den Behörden heißt.

Dass indes ein Ausbau der Dreiborner Jugendanstalt geplant sei, begrüße Charel Schmit. Durch eine Erhöhung der dortigen Kapazitäten könnten Vorfälle wie diese vermieden werden. Derzeit verfüge die Einrichtung Platz für zwölf Jugendliche.