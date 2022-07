187 Minuten Untätigkeit : Kapitol-Anhörung konzentriert sich auf Trump

In seiner möglicherweise letzten Anhörung konzentriert sich der Untersuchungsausschuss zum Angriff auf das US-Kapitol auf das Verhalten von Präsident Donald Trump in den entscheidenden Stunden des 6. Januar 2021.

Bei der Anhörung sagen zwei ehemalige Mitarbeiter im Weißen Haus, Matt Pottinger und Sarah Matthews, aus, die nach den Ereignissen des 6. Januars zurücktraten. Außerdem sollten am Donnerstagabend Auszüge aus den mehr als 1000 Befragungen durch die Ausschussmitglieder vorgestellt werden. Vor Beginn veröffentlichte der Untersuchungsausschuss ein Video, in dem vier weitere ehemalige ranghohe Mitarbeiter im Weißen Haus aussagten, dass Trump während der 187 Minuten, in denen die Gewalt am Kapitol eskalierte, in seinem privaten Esszimmer war und die Geschehnisse im Fernsehen mitverfolgte.