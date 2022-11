Brisante Liebesgerüchte: Kardashian-Ex Pete Davidson und Emily Ratajkowski sollen ein Paar sein

Zudem sollen Davidson und Ratajkowski am Samstagabend händchenhaltend im New Yorker Stadtteil Brooklyn gesehen worden sein.

Kim Kardashian (42) ist definitiv passé. Wie «US Weekly» berichtet, soll laut eines Insiders der Komiker und Ex-Freund des Realitystars Pete Davidson (28) frisch verliebt sein. Die neue an seiner Seite ist niemand geringeres als das Model Emily Ratajkowski (31). «Sie haben bereits seit ein paar Monaten Kontakt miteinander und es ist alles noch in den Anfängen. Doch sie mögen einander sehr», verrät die Quelle. Es soll zwischen den beiden sofort gefunkt haben, wie es weiter heisst. «Pete bringt Emily zum Lachen und er liebt es, wie intelligent sie ist.»

Beide dateten Superstars

Sowohl Pete als auch Emily dateten in der Vergangenheit bereits große Namen in Hollywood. So war Pete zum Beispiel vor Kim Kardashian bereits mit Popstar Ariana Grand (29) und Schauspielerin Kate Beckinsale (49) zusammen. Emily hingegen ließ sich vergangenen September von ihrem Exmann, dem Schauspieler und Filmproduzenten Sebastian Bear-McClard (41), scheiden. Mit ihm hat sie einen einjährigen Sohn. Die Trennung wurde bereits im Juli bekannt gegeben. In der Zwischenzeit soll sie sich unter anderem mit Hollywoodstar Brad Pitt getroffen haben.