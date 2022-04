Pete Davidson : Kardashians Neuer wird jetzt H&M-Model

Wurde Kim Kardashian einst von ihrem Ex-Mann Kanye West in die Modewelt gehoben, macht sie das gleiche jetzt mit ihrem Neuen: Pete Davidson.

«H&M ist stolz darauf, Pete Davidson als Gesicht der neuen Menswear-Kampagne anzukündigen», so eine Aussendung von H&M. Der schwedische Konzern hat sich gerade den «hottest Boy» der Klatschspalten geholt. Der TV-Star aus dem amerikanischen «Saturday Night Live» hat bereits so einige Celebrity-Freundinnen gehabt. Darunter etwa Ariana Grande.

Außergewöhnlicher Schritt: H&M recycelt alte Kollektion

In der Kampagne tragen Männer Kleidungsstücke der neuen Saison gemischt mit Lieblingsteilen früherer H&M-Herrenkollektionen, und spiegeln so die neue Stimmung in der Mode wider, bei der es um Evolution und selbstsichere Statements geht. Dazu ist es natürlich ein nachhaltiges Statement, das man in der Modewelt in dieser Form sehr selten findet.