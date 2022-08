Los Angeles : Kardashians verbrauchen viel mehr Wasser als erlaubt

US-Stars wie Kim Kardashian und Sylvester Stallone verstoßen einem Medienbericht zufolge in ihren Luxusanwesen in Kalifornien massiv gegen die Vorgaben zum Wassersparen. Die «Los Angeles Times» berichtete am Montag unter Berufung auf Behördendokumente, zwei benachbarte Grundstücke von Kim Kardashian in der nördlich von Los Angeles gelegenen Gemeinde Hidden Hills hätten im Juni 232.000 Gallonen – rund 878.000 Liter – Wasser mehr verbraucht, als ihnen zusteht.