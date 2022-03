Die Hoffnung auf einen luxemburgischen Papst scheint unbegründet zu sein. Jean-Claude Hollerich dementierte gegenüber L'essentiel Gerüchte, laut denen er als Nachfolge von Papst Franziskus, der heute 85 Jahre alt ist, in Frage käme. «Ich glaube überhaupt nicht daran, das sind Fantasien einiger Leute», sagt Hollerich klar. Die Artikel in der katholischen Fachpresse, die seinen Namen erwähnen, seien «eher ein Angriff auf den Papst».

Der 63-jährige Jean-Claude Hollerich scheint darüber hinaus auch nicht der nächste Pontifex werden zu wollen. «Ich wäre in einem solchen Amt sehr unglücklich. Ich bin sehr gesellig, ich lese lieber ein gutes Buch, höre ein bisschen Musik oder treffe mich mit Freunden zu einem guten Essen. Das alles kann ein Papst nicht mehr», so der Luxemburger. «Außerdem wäre ich nicht in der Lage, eine solche Arbeit zu machen, dafür bin ich nicht gut genug», gibt er bescheiden zu bedenken. Der Papst wird von den Kardinälen nach dem Tod des vorherigen Papstes (oder dem Verzicht im Fall von Benedikt XVI.) in einem genau festgelegten Verfahren gewählt. Die Betroffenen wählen einen der ihren im Konklave mit einfacher und dann relativer Mehrheit, aber es wird kein Wahlkampf geführt.