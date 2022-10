Fußball : Karim Benzema mit «Ballon d'Or» ausgezeichnet

Der Franzose Karim Benzema wurde am Montagabend in Paris ohne Überraschung mit dem «Ballon d'Or» gekürt. Der Stürmer von Real Madrid galt als Favorit für die diesjährige Ausgabe.

In Paris wird am Montag der prestigeträchtige Ballon d'Or verliehen. Die besten Spieler und Spielerinnen und die besten Coaches der abgelaufenen Saison werden geehrt.

Mané auf Platz 2

In wettbewerbsübergreifend 46 Spielen traf er 44 Mal und gab 15 Vorlagen. Mit zehn Toren in der Champions-League-K.O.-Phase stellte er zudem einen Rekord von Cristiano Ronaldo ein. Der Portugiese klassierte sich auf dem 20. Platz. Gar nicht nominiert wurde dagegen Titelverteidiger Lionel Messi. Aufs Treppchen schafften es Sadio Mané (2.) und Kevin De Bruyne (3.).

In Paris versammelten sich also die Stars der Fußballwelt. Doch es ging nicht nur um den Ballon d’Or, es gab auch weitere Preise. Als Erstes wurde der Kopa-Award vergeben. Dieser ging an Barca-Talent Gavi. Er setzte sich gegen weitere Youngster wie Bellingham oder Musiala durch. Das Besondere an diesem U21-Preis: Nur bisherige Ballon d’Or Gewinner durften ihre Stimme abgeben.