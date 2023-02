«Wer wird Millionär» : Karin geht bei «Titanic»-Frage unter – weißt du die richtige Antwort?

Welcher Künstler begeisterte Rose in «Titanic», das war die Frage in der RTL-Sendung «Wer wird Millionär». Die Lösung kennen vermutlich nur ausgemachte Fans.

Welcher Künstler begeisterte Rose in «Titanic»?

Folgende Künstler standen zur Auswahl: Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Caspar David Friedrich und Pablo Picasso. Die Kandidatin dachte zuerst an den französischen Maler Monet, da der aber nicht zur Auswahl stand, war sie sich sicher, dass es sich um Vincent van Gogh handelt. Denn «die anderen waren es sicher nicht». Damit fiel Karin jedoch auf 500 Euro zurück. Im Film ist Kate von Pablo Picasso begeistert. In einer Szene stellt sie Bilder des Malers in ihrer Suite auf.