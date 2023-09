Karpaltunnelsyndrom: Wem oft die Hände kribbeln, sollte diesen Test machen

Es gibt wohl mehrere Ursachen: Bei manchen Menschen ist der Karpaltunnel von Geburt an zu eng. Auch eine Entzündung oder Schwellung der Sehnenscheiden können den Mittelarmnerv so stark einengen, dass er Probleme bereitet.

Was ist das Karpaltunnelsyndrom?

Beim Karpaltunnelsyndrom, auch kurz CTS genannt, kommt es zu einer Einengung des Nervus medianus an der Innenseite des Handgelenks. Dieser Mittelarmnerv versorgt Daumen, Zeige-, Mittel- und die dem Mittelfinger zugewandte Hälfte des Ringfingers mit Gefühl und läuft zusammen mit mehreren Sehnen durch den Karpaltunnel an der Innenseite des Handgelenks. Hat er zu wenig Platz, kann das zum Karpaltunnelsyndrom führen.

Was sind die Symptome?

Typische Symptome sind Kribbeln, Taubheit und Schmerzen in Daumen, Zeige- und Mittelfinger. Am Tag kann es vor allem bei Tätigkeiten wie Radfahren, Autofahren, Zeitunglesen und Telefonieren auftreten. In der Nacht vor allem in Richtung Morgenstunden. Dann kann das Gefühl sogar so stark sein, dass es die betroffene Person wach werden lässt. Das führte zu dem Spruch: Die Hand schläft, der Patient nicht. Bei zunehmender Ausprägung kommt es zu ständigen Kribbelmissempfindungen des Ring- und Mittelfingers, dann auch des Zeigefingers und Daumens. Schließlich können die Finger ständig taub werden und bleiben.