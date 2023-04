Erinnerst du dich?: Karriere, Gericht und Todesfall – das wurde aus den Gewinnern von DSDS 

Längst nicht alle DSDS-Gewinner können sich auf Dauer erfolgreich im Musik-Business etablieren. Ein Überblick, was aus den ehemaligen Siegenden geworden ist.

Deutschland hat seit Samstagabend einen neuen Superstar: Sem Eisinger aus Frankfurt am Main hat in der 20-Jahre-Jubiläumsstaffel das Publikum von seiner Leistung überzeugen und sich mit den meisten Telefonanrufen den diesjährigen Sieg sichern können. Damit geht der Traum für den 29-Jährigen von der großen Musikkarriere weiter – doch wer ein Blick auf die Vorgängerinnen und Vorgänger wirft, merkt schnell, dass nur die wenigsten den Aufstieg ins Business geschafft haben.

Alexander Klaws (2003)

Alexander Klaws war der erste DSDS-Gewinner der Geschichte. Heute ist der 39-Jährige als Schauspieler, Sänger und Musical-Darsteller tätig. Neben Telenovela- und Musical-Erfolgen hat er außerdem einen «Let's Dance»-Sieg sowie den Triumph von «The Masked Singer» für sich zu verbuchen. Auch privat fand Klaws sein Glück: Bei den Proben zum Musical «Tarzan» lernte er seine heutige Ehefrau Nadja Scheiwiller (37) kennen und lieben, die beiden haben zwei gemeinsame Söhne.

Elli Erl (2004)

Elli Erl gewann die zweite Staffel der Castingshow und galt als schrille Powerfrau. Mit der Single «This is my life» landete die heute 43-Jährige auf Platz drei der deutschen Charts. Dies bleib auch ihr einziger musikalischer Erfolg. Rasch nahm ihre Popularität ab und sie setzte ihr Studium fort. Heute ist sie als Lehrerin tätig.

Tobias Regner (2006)

Als Tobias Regner die dritte Staffel gewann, lief sein Gewinner-Song «I Still Burn» im Radio rauf und runter und schaffte es in Deutschland, Österreich und der Schweiz an die Spitze der Charts. Nach seiner kurzen Solo-Karriere ging es für den Rocker erstmal zurück zu seiner Band «Sacarium», mit der er von einem lokalen Rockfestival zum nächsten tingelte. Inzwischen ist der 40-Jährige Gitarrenlehrer, Radiomoderator und Musicaldarsteller.

Mark Medlock (2007)

Mark Medlock ging als vierter Sieger aus der Sendung hervor. Als «Bohlen-Liebling» betitelt, feierte er zahlreiche kommerzielle Erfolge mit dem Chef-Juror. Die Singles «Mamacita» und «Summer Love» erreichten gar Gold-Status, «Now or Never» und «You Can Get It» sowie die ersten zwei Alben des Frankfurters sogar Platin. 2011 beendete Medlock die Zusammenarbeit mit Bohlen, zwei Jahre später gab er seinen Rücktritt aus dem Musikgeschäft bekannt. Der 44-Jährige wohnt heute als Privatier auf Sylt.

Thomas Godoj (2008)

Thomas Godoj gewann die fünfte Staffel. Doch mit dem Superstar-Dasein war er dann allerdings nicht zufrieden. Er kaufte sich aus seinem Management-Vertrag heraus, denn seine Authentizität und die Liebe zur Musik waren ihm wichtiger. Heute macht der 44-Jährige weiterhin Musik, allerdings im kleinen Rahmen.

Daniel Schuhmacher (2009)

Daniel Schuhmacher war in derselben Staffel wie Thomas Godoj dabei, schaffte es jedoch nur unter die letzten 30 Kandidaten. Aufgegeben hat er trotzdem nicht. Ein Jahr später versuchte er es erneut - und gewann schließlich. Sein letztes Album veröffentlichte er 2018. Doch von der Musik ist der 35-Jährige nicht ganz losgekommen. Seit 2020 hat er ein eigenes Label «Latitude Records».

Mehrzad Marashi (2010)

Mehrzad Marashi gewann in der siebten Staffel DSDS nicht nur den ersten Platz, sondern auch die Hand seiner Freundin. Dieser machte er nämlich in einer der Live-Shows einen Heiratsantrag. Sein Siegersong «Don‘t Believe» verkaufte sich deutschlandweit innerhalb eines Tages so häufig, wie kein anderer, die geplante Tournee hingegen musste wegen zu geringer Nachfrage abgesagt werden. Nach dem Ruhm gründete er eine Tanzschule, die er bis heute noch führt.

Pietro Lombardi (2011)

Vom DSDS-Sieg in die Jury, diesen Weg ging Pietro Lombardi 2023 nicht zum ersten Mal. Schon in der 16. und 17. Staffel der Show nahm der heute 30-Jährige als Juror neben Kumpel Dieter Bohlen (68) Platz. Über zehn Jahre nach seinem Gewinn 2011 erfreut sich Lombardi weiterhin großer Beliebtheit. 2020 veröffentlichte der Künstler sein drittes Studioalbum. Mit Sarah Engels (30) fand er damals sogar seine große Liebe in der TV-Show. Mittlerweile sind die Eltern eines gemeinsamen Sohnes geschieden und neu vergeben.

Luca Hänni (2012)

2012 holte sich Luca Hänni den DSDS-Sieg. Nach seiner Teilnahme beim Eurovision Songcontest 2019, bei dem er den vierten Platz für sich belegte, veröffentlichte er 2020 sein fünftes Studioalbum. Im Frühjahr desselben Jahres schaffte er es mit Tanzpartnerin Christina Luft (32) bei «Let's Dance» auf den dritten Platz. Die beiden gaben im Juli 2020 ihre Beziehung bekannt, seit Januar 2022 ist das Paar verlobt. Der 28-Jährige hat der Kult-Sendung seine steile Karriere zu verdanken.

Beatrice Egli (2013)

2013 ging der DSDS-Sieg zum zweiten Mal in die Schweiz: Mit Beatrice Egli gewann erstmals eine Schlagersängerin den Gesangscontest. Ihre Zusammenarbeit mit Dieter Bohlen beendete die Sängerin bereits nach zehn Monaten. In ihrer Karriere produzierte die heute 34-Jährige bereits zehn Studioalben und belegte mit diesen regelmäßig die vorderen Plätze der Hitparade im deutschsprachigen Raum.

Aneta Sablik (2014)

Aneta Sablik schaffte das, was es zuvor noch nie gab: Sie war die erste Kandidatin, die in jeder einzelnen Liveshow die Mehrheit aller Stimmen erhielt. Kein Wunder, dass sie sich den Sieg sichern konnte. Im Jahr 2017 bewarb sie sich für den polnischen Vorentscheid des Eurovision-Songcontests und belegte den zweitletzten Platz im Vorentscheid. Im selben Jahr ging die Polin mit DJ Bobo (55) auf Tour.

Severino Seeger (2015)

Severino Seeger freute sich über den ersten Platz in der zwölften Staffel. Statt eines Höhenflugs gab es für den 36-Jährigen aber einen tiefen Fall. Noch im selben Jahr musste er sich wegen Betrugs vor Gericht verantworten. Ihm wurde vorgeworfen, er hätte als Mitglied einer Bande Seniorinnen um ihr Erspartes gebracht. Nach seinem Geständnis wurde er zu einem Jahr und neun Monaten Haft auf Bewährung verurteilt.

Prince Damien (2016)

Einen hohen Bekanntheitsgrad hat auch Ex-Sieger Prince Damien (32) bis heute. Allerdings ist dieser weniger seiner Musik geschuldet. Seit seinem Sieg 2016 bewies er viele weitere Talente: Er war Synchronsprecher, wurde 2017 zusammen mit Luca Hänni Zweiter in der Tanzshow «Dance Dance Dance» und agierte als Musicaldarsteller. 2020 wurde der Sänger zudem Dschungelkönig bei «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!».

Alphonso Williams (2017)

Die 14. Staffel gewann 2017 Alphonso Williams. Doch nur zwei Jahre nach seinem Sieg erschütterte eine traurige Nachricht seine Fans: Der Soulsänger erlag mit 57 Jahren einer Prostatakrebs-Erkrankung. Nach seinem Sieg hatte er vier Singles und ein Album veröffentlicht. Bei «Promi Big Brother» 2018 hatte er den dritten Platz belegt. Er hinterließ seine Ehefrau Manuela und die beiden Kinder Raphael und Franziska.

Marie Wegener (2018)

Marie Wegener war gerade einmal 16 Jahre alt, als sie die 2018er-Ausgabe gewann. Bei der spät abendlichen Bekanntgabe der Entscheidung durfte sie aufgrund ihres Alters nicht mehr auf der Bühne stehen, sondern befand sich bei ihren Eltern im Publikum. Ihr Debüt-Album «Königlich» stieg auf Platz 7 in die deutschen Charts ein. Nach ihrem ersten Album ging sie als Musicaldarstellerin auf Tour.

Davin Herbrüggen (2019)

Die 16. Staffel konnte Davin Herbrüggen für sich entscheiden. Die Freude war groß, doch sie hätte noch größer sein können: Während Siegerinnen und Sieger in den früheren Staffeln noch eine halbe Million Euro Preisgeld bekamen, gab es für ihn «nur noch» 100.000 Euro. Auch blieb der Erfolg mit seinem Sieger-Titel «The River» ebenfalls aus. Der Song schnitt mit Platz 34 in den deutschen Singlecharts am bisher schlechtesten ab, betrachtet man die vorherigen Siegersong-Platzierungen.

Ramon Roselly (2020)

Eine ebenfalls bis heute erfolgreiche Musikkarriere kann Ramon Roselly (29) vorweisen. Er gewann die 17. Staffel 2020 mit 80,82 Prozent der Stimmen der Zuschauer - ein Rekord in der Showgeschichte. Er hat mittlerweile drei Studioalben veröffentlicht, sein Debütalbum 2020 erreichte sogar Gold-Status.

Jan-Marten Block (2021)

2021 konnte sich Jan-Marten Block mit dem Song «Never Not Try» den Pokal sichern. Kurz nach seinem Sieg zog er sich allerdings zurück, um den Tod des Vaters zu verarbeiten und wieder zu Kräften zu kommen. Anschließend nahm der 27-Jährige seine Ausbildung zum Synchronsprechen wieder auf, doch sein Herz schlägt stets für die Musik weiter. Im Jahr 2022 kam auch ein neuer Song von ihm raus: «All in».

Harry Laffontien (2022)

Ein Kopf an Kopf Rennen: Harry Laffontien gewann gegen seinen Bruder Gianni Laffontien (17) im Finale mit dem Song «Someone to you». Die beiden fanden schließlich als Duo «Laffontien Brothers» zusammen und spielen in ihrer ersten Single «Manege frei» auf ihre gemeinsame Zirkusvergangenheit an. Zusammen veröffentlichen sie noch weitere Songs, der große Durchbruch lässt allerdings noch auf sich warten.