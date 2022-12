EZB-Studie: Kartenzahlung schlägt in Luxemburg inzwischen das Bargeld

Die Kartenzahlung wird in Luxemburg immer beliebter. War sie im Vergleich zur Barzahlung im Jahr 2019 noch auf dem zweiten Platz, sichert sie sich nun 52 Prozent der Zahlungen, die in Läden getätigt werden. Dies geht aus einer am Dienstag von der Europäischen Zentralbank (EZB) veröffentlichten Studie hervor. Luxemburg ist eines von nur drei Ländern in der Eurozone, in denen Zahlung per Karte die Mehrheit bildet. In erster Linie wird sie für größere Transaktionen verwendet, trotzdem werden 63 Prozent der im Einzelhandel ausgegebenen Beträge mit ihr bezahlt. «Die Pandemie hat die Einkaufsgewohnheiten verändert», erklärt die EZB. «18 Prozent der einmaligen Anschaffungen entfallen auf den Online-Handel, 2019 waren es lediglich 13 Prozent.»