3 Tote, 25 Verletzte : Karussell-Arm bricht während Fahrt ab

In Indien brach am Sonntag eine Attraktion bei voller Fahrt auseinander und prallte mit etwa 30 Personen auf den Boden. Drei Menschen starben, mindestens 25 wurden verletzt.

In einem Vergnügungspark in Indien spielten sich am Sonntag dramatische Szenen ab. Wie die Handyaufnahmen eines Augenzeugen zeigen, brach eine Karussell-Attraktion auseinander. Die Gondel prallte mit etwa 30 Personen auf den Boden.