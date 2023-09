Kasachstan: «ArcelorMittal behandelt uns wie Sklaven»

In den vergangenen fünfzehn Jahren sind in den ArcelorMittal-Minen mehr als hundert Menschen getötet worden. Unter den Arbeitern wächst die Wut. In der Luxemburger Firmenzentral herrscht Ratlosigkeit.

Mitte August versetzte der Tod von fünf Bergleuten in Schachtinsk die Bevölkerung des Landes erneut in Trauer. Patrick Pleul/dpa

«Ich hörte einen Knall, die Wucht der Explosion schleuderte mich herum und ich verlor das Bewusstsein», erinnert sich Vladimir Khaniev. Er war Bergmann bei ArcelorMittal in Kasachstan und ist nach mehreren Unfällen in einem Werk des Stahlriesen arbeitsunfähig. In den vergangenen 15 Jahren sind mehr als 100 Menschen in den Bergwerken des Konzerns ums Leben gekommen, der sich nach der Wende in der zentralasiatischen Ex-Sowjetrepublik niedergelassen hat und dessen Verbleib die Behörden derzeit noch einmal überprüfen.

«Vielleicht sieht man mir es äußerlich nicht an, aber ich habe ständig Kopfschmerzen, bin schnell aus der Puste, immer müde und schlafe wenig», erzählt Vladimir Khaniev, ein breitschultriger Mann mit wachem Blick. 17 Jahre lang schuftete er im Bergwerk «Lenin» in Schachtinsk, bevor er im November 2022 bei einer Explosion auf dem Betriebsgelände verletzt wurde. Fünf seiner Kollegen kamen bei dem Unglück ums Leben.

«Menschen sterben und es werden weiter Menschen sterben»

Mitte August versetzte der Tod von fünf weiteren Bergleuten in Schachtinsk die Bevölkerung des Landes erneut in Trauer. Präsident Kassym-Jomart Tokajew drohte mit einem Verbot von ArcelorMittal.

Vladimir Khaniev leidet an Enzephalopathie, weil sein Gehirn nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt wurde, als er bewusstlos 800 Meter unter Tage lag und das bei der Explosion freigesetzte Methan einatmete. «Dass diese tödlichen Unfälle passieren, liegt an der Gier des Managements. Es wird zu wenig in neue Ausrüstung und Sicherheitsvorkehrungen investiert, und es fehlt an Personal», resümiert der ehemalige Bergarbeiter.

«In diesem Unternehmen werden wir wie Sklaven behandelt und das sind die Folgen, Menschen sterben und es werden weiter Menschen sterben», klagt das Mitglied einer Familie von Bergleuten.

ArcelorMittal Temirtau, die kasachische Tochtergesellschaft, lehnte Interviewanfragen der AFP ab. Die Firmenzentrale in Luxemburg gab auf L'essentiel-Anfrage an, «frustriert, besorgt und enttäuscht» über die Situation in Kasachstan zu sein. 130 Millionen US-Dollar sind nach Unternehmensangaben in den vergangenen vier Jahren investiert worden, «um die Sicherheit unserer Betriebe zu verbessern». In Kasachstan habe ArcelorMittal seit 2003 fünf Milliarden US-Dollar in die Modernisierung der Stahlwerke aus der Sowjetära und die Infrastruktur für den Kohleabbau investiert. «Diese Einsätze haben sich nicht in unseren Sicherheitsresultaten ausgezahlt», räumte ArcelorMittal ein.

Lokale und regionale Behörden in dem von jahrzehntelangem Autoritarismus geprägten Land tendieren dazu, Probleme im Bergbau nicht anzusprechen. Obwohl die Untersuchung ergab, dass der Arbeitgeber «zu 100 Prozent schuld» an dem tödlichen Unfall im Bergwerk Lenin vom November 2022 war, bei dem Vladimir Khaniev verletzt wurde, mussten sich die Verantwortlichen bis heute nicht vor Gericht verantworten.

Unter den fünf getöteten Arbeitern befand sich auch der erfahrene Bohrer Denis Inkine. «Mein Sohn ist bei lebendigem Leib verbrannt. Ich habe ihn nie wieder gesehen, er wurde in einem geschlossenen Sarg beerdigt», berichtet seine Mutter Galina Inkina. Auf ihrem Wohnzimmertisch steht ein Porträt von Denis mit melancholischem Gesichtsausdruck, daneben eine orthodoxe Ikone und eine Kerze, die sie jeden Morgen zu seinem Gedenken anzündet.

«Die werden immer reicher und wir verlieren unsere Kinder», klagt die ehemalige ArcelorMittal-Mitarbeiterin. Seit zehn Monaten kämpft die Rentnerin dafür, dass die Verantwortlichen verurteilt werden, sonst «geht alles weiter wie bisher». «Ich halte das für ein Versäumnis unserer Regierung, die das Unternehmen hätte kontrollieren müssen», fährt Frau Inkina fort und fordert Präsident Kassym-Jomart Tokajew auf, «sich um die Bergleute zu kümmern».

«Strengere Kontrollen»

Nicht weit von ihrem Haus entfernt, an einem typisch sowjetischen Gebäude, prangt auf einem Wandgemälde der Satz: «Die Bergleute sind die wirtschaftliche und politische Stütze des Landes». Aussprüche von Präsident Tokajew über den Wert der Arbeit zieren zahlreiche Schilder. Doch schon 2023 wurden in den Minen von ArcelorMittal fast 1000 Verstöße gegen Arbeitsschutzbestimmungen gezählt.

«Hier sind wir an den Tod gewöhnt», fasst Andrej Lukin, Sicherheitsinspektor der Bergarbeitergewerkschaft «Korgau», die Situation lakonisch zusammen. In einem Park in Schachtinsk, wo ArcelorMittal ein Denkmal «zum ewigen Ruhm der Arbeit der Bergleute» errichtet hat, versichert er, dass – anders, als die Regierung glauben machen will – «die Bergleute einen Weggang von ArcelorMittal nicht befürworten».

Mit der Unabhängigkeit Kasachstans ereilte Schachtinsk das Schicksal vieler Industriestädte der ehemaligen UdSSR: wirtschaftliche Depression und Abwanderung. Mit der Ankunft von Mittal im Jahr 1995, das Löhne zahlte, die über dem regionalen Durchschnitt lagen (600 US-Dollar), wurde das Gespenst der verfluchten 1990er Jahre, in denen es an Wasser, Heizung und Strom mangelte, vertrieben.

«Die Bergarbeiter wollen, dass ArcelorMittal in Sicherheit und Personal investiert», betont Lukin, der einen «Mangel an qualifizierten Arbeitskräften aufgrund des drastischen Rückgangs des Bildungsniveaus» beklagt.