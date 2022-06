Kritik für WM-Gastgeberland : Katar-Knast bei unehelichem Sex? Das sagt Fifa-Präsident Infantino dazu

Unehelicher Geschlechtsverkehr ist im WM-Gastgeberland Katar verboten – für Einheimische wie für Touristen. Es sollen bis zu sieben Jahre Gefängnis drohen. Fifa-Boss Gianni Infantino hat sich nun dazu geäußert.

Gianni Infantino steht immer wieder in der Kritik. Zuletzt auch wegen einer Veranstaltung mit WM-Freiwilligen, wo er vergeblich versuchte, Stimmung zu machen.

Die Meldung sorgte in der letzten Woche für Wirbel: Fans könnten in Katar gemäß eines Medienberichts der «Daily Mail» bis zu sieben Jahre ins Gefängnis wandern, wenn sie unehelichen Sex haben. Der britischen Zeitung sagte ein Polizist, der anonym bleiben wollte: «Sex sollte nicht auf dem Plan stehen, es sei denn, man reist als Ehepaar nach Katar.

Bei diesem Turnier wird es definitiv keine One-Night-Stands geben, außer man will im Gefängnis landen.» Entsprechend groß war die Aufregung bei Anhängerinnen und Anhängern rund um den Globus. Ganz anders bei Fifa-Boss Gianni Infantino, der sich die Laune dadurch nicht verderben lässt.

«Menschen werden festgenommen, wenn sie etwas zerstören»

Angesprochen auf ein allfälliges Sexverbot, sagt der 52-jährige Walliser im Rahmen des «Qatar Economic Forum»: «Das wird nicht passieren. Menschen werden festgenommen, wenn sie hier etwas zerstören, wenn sie sich auf der Straße zu prügeln beginnen, so wie ich es bei jeder anderen WM auch erwarte.» Die Fifa arbeite Hand in Hand mit den Behörden und der Polizei. Jede Person werde willkommen sein. Und: «Wenn Katar nicht jeden willkommen heißen würde, würde das Land die WM doch gar nicht ausrichten.»

Der Fußball-Weltverband erklärt, dass die Fifa und auch die Vertreter des Gastgeberlandes alles für die Sicherheit und einen herzlichen Empfang aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer unternehmen werden. «Dazu gehört auch sicherzustellen, dass die mit der Fußball-Weltmeisterschaft verbundenen Strafverfolgungsmaßnahmen unbedingt erforderlich und verhältnismäßig sind», so die Fifa. Die Privatsphäre der Menschen werde respektiert.

Derweil holen katarische Journalisten der «Doha News» zum Rundumschlag gegen westliche Medien aus. Stinksauer schreiben sie beispielsweise: «Diese reißerischen Artikel handeln von Gesetzen, die schon lange im Land existieren. Jetzt wird so getan, als sei das eine neue Information für die Fans.» Auch zitiert die Zeitung Hassan Al-Thawadi, Generalsekretär des Supreme Committee for Delivery and Legacy (SC). Er meint: «Wir bitten die Menschen, unsere Kultur zu respektieren. Ich denke, das ist nicht zu viel verlangt.»