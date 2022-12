Fußball : Katar reißt Stadion während der WM wieder ab

Die WM in Katar ist in der heißen Phase – doch ein Stadion hat sein Ablaufdatum schon erreicht. Die Arena wird während der Endrunde abgerissen.

Noch am Dienstag tanzte Brasilien beim 4:1 im Achtelfinale gegen Südkorea hier Samba. Nun aber ist das Ende für das «Stadium 974» gekommen. Noch während der WM wird das Stadion in Doha abgerissen. Das ist keine Überraschung des Gastgebers, sondern wurde vom Anfang an so geplant – und ist dank der einmaligen Architektur auch kein Problem.