Nach «Harry & Meghan»-Release : Kate und William lächeln Harrys und Meghans schwere Vorwürfe weg

Am Donnerstag erschienen die letzten drei Folgen der Netflix-Doku über Prinz Harry und Herzogin Meghan. Die Königsfamilie zeigte sich am Abend demonstrativ als Einheit in der Öffentlichkeit.

1 / 11 Am Donnerstag veranstaltete Prinzessin Kate ein Weihnachtskonzert in der Westminster Abbey. IMAGO/Cover-Images Die 40-Jährige kam in Begleitung ihres Mannes Prinz William und den gemeinsamen Kindern Prinzessin Charlotte und Prinz George. Der jüngste Prinz der Familie, Louis, blieb zu Hause. IMAGO/Cover-Images Charlotte und George waren outfittechnisch auf ihre Eltern abgestimmt. IMAGO/Cover-Images

Die neue Netflix-Dokureihe über Prinz Harry (38) und Herzogin Meghans (41) Abgang aus dem britischen Königshaus, die am Donnerstag veröffentlicht wurde, ist nach Einschätzung eines Experten keine allzu große Bedrohung für den Palast. «Ich denke eigentlich, dass der Palast einigermaßen erleichtert sein wird, dass das alles ist», sagte der Monarchie-Beobachter und Verfassungsexperte Craig Prescott von der walisischen Universität Bangor der Deutschen Presse-Agentur.

Der Herzog und die Herzogin von Sussex hatten dem Königshaus darin ein «schmutziges Spiel» mit den Medien vorgeworfen – nämlich die britischen Boulevardmedien mit negativen und teilweise falschen Informationen über sie versorgt zu haben. Da jedoch kaum konkrete Beispiele gegeben worden seien, sei es auch schwierig, darauf zu reagieren, meint Prescott. Vom Palast gab es bislang keine Reaktion auf Harry und Meghans Vorwürfe.

Ausschnitte des BBC-Interview könnten für Ärger sorgen

Der Experte sieht allerdings durchaus das Risiko, dass sich Harrys Verhältnis zu seinem Bruder, Prinz William (40), nach der Veröffentlichung weiter verschlechtern könnte. Harry beschreibt seinen Bruder darin als Mann der Institution, während er selbst sich von dieser befreit habe. Außerdem wirft er dem Thronfolger vor, ihn bei einem Krisentreffen angeschrien zu haben.

Auch die Tatsache, dass in der Netflix-Produktion Ausschnitte aus einem BBC-Interview mit Prinzessin Diana zu sehen sind, ist Prescott zufolge eine Provokation. Die BBC selbst hatte sich verpflichtet, die Ausschnitte nicht mehr auszustrahlen, nachdem bekannt wurde, dass sich der damalige Reporter den Zugang zu Diana mit gefälschten Dokumenten verschafft hatte.

Royal Family bei Weihnachtskonzert

Nur wenige Stunden nach der Ausstrahlung der Doku fand die Königsfamilie am Donnerstagabend in großer Zahl zu einem weihnachtlichen Konzert in der Londoner Westminster Abbey zusammen. Neben Prinzessin Kate (40), die den Event organisiert hatte, und ihrem Mann Prinz William sowie deren Kindern Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (7) und Prinz Louis (4) waren auch König Charles (74) und Königsgemahlin Camilla (75) dabei. Ebenso die beiden Töchter von Prinz Andrew (62), Prinzessin Beatrice (34) und Prinzessin Eugenie (32), sowie weitere Mitglieder der Königsfamilie kamen zu dem Konzert mit etwa 1800 geladenen Gästen.

Die Prinzessin von Wales, die das Konzert in der altehrwürdigen Abtei bereits zum zweiten Mal organisiert hatte, trug einen dunkelroten Mantel und begrüßte die Gäste. Im vergangenen Jahr hatte sie sogar mit einer Einlage am Klavier beeindruckt. Mit dem Konzert solle an die im September gestorbene Queen Elizabeth II erinnert werden und die Arbeit von Menschen gewürdigt werden, die sich für die Gemeinschaft einsetzten, hatte der Palast mitgeteilt.