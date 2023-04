Royaler Geburtstag: Kate und William veröffentlichen neues Foto von Prinz Louis, doch etwas ist anders

Er lächelt in die Kamera, während seine Mutter ihn in einer Schubkarre herumschiebt: Anlässlich des fünften Geburtstages von Prinz Louis am 23. April haben Prinzessin Kate und Prinz William neue Fotos ihres jüngsten Kindes veröffentlicht. «Jemand wird 5 …», heißt es unter dem Post auf Social Media, auf dem der Mini-Royal in Shorts, Hemd und einem Wollpullover zu sehen ist. Die stolzen Eltern seien «erfreut», die Schnappschüsse ihres Sohnes zu teilen.