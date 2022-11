In Koffer geschlichen : Kater Smells erholt sich nach Odyssee im Fluggepäck bei Luxus-Essen

Vor einigen Tagen entdeckten die Zollbehörden am JFK Airport in New York einen Kater, der sich in ein Gepäckstück verirrt hatte. Es kam zum Happy End, Smells durfte wieder nach Hause wurde mit einem Thanksgiving-Menü verwöhnt.