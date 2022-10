Löcher im Kondom : Kater war für Schwangerschaft von Frau verantwortlich

Die Natur findet manchmal trotz Verhütung den Weg zur Fortpflanzung, aber im folgenden Fall spielte tatsächlich der Familienkater eine große Rolle. Aufgrund einer anstrengenden, ersten Schwangerschaft, wollte ein junges Paar mit dem zweiten Nachwuchs noch ein wenig warten und verhütete vorschriftsmäßig um die weitere Familienplanung etwas rauszuzögen. Es war also ein ziemlicher Schock, als der Schwangerschaftstest plötzlich positiv wurde.

Obwohl das Paar immer zuverlässige «Schranken» bei den romantischen Stunden errichtete, erwartete es nun bald sein zweites Kind. Da die Überraschung so groß war, ging man der Ursache auf den Grund und dachte auch an den Kater, der mit Vorliebe Schranktüren und Schubladen öffnete und tatsächlich - auch in der Lade mit Badezimmer-Utensilien wie Wattestäbchen, sowie der Vorratspackung Kondome war offensichtlich vom Haustier gewühlt worden.