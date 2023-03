USA : Katholische Gruppe forscht nach Dating-Profilen von Priestern – um sie zu denunzieren

Die Gruppe mit dem Namen Catholic Laity and Clergy for Renewal (Katholische Laien und Geistliche für Erneuerung) bestätigte den Vorgang in einem Online-Post, nachdem die «Washington Post» am Donnerstag darüber berichtet hatte. «Als Teil unserer Analysearbeit haben wir gelernt, dass einige Geistliche öffentlich Interesse an Handlungen beworben haben, die ihrem Keuschheitsversprechen zuwiderlaufen», erklärte der Vorsitzende der Gruppe, Jayd Henricks, in der Veröffentlichung.