«Innere Leere» - Katie Price hatte Unfall, weil sie unter Auszug ihres Sohnes litt

1 / 6 Im vergangenen Jahr musste Katie Price den Auszug ihres Sohnes verkraften. imago images/i Images Der 19-Jährige zog ins National Star College, welches drei Stunden von seinem Elternhaus in Sussex entfernt liegt. Dort wird Harvey auch betreut. Instagram/katieprice Der älteste Sohn von der 43-Jährigen lebt mit dem Prader-Willi-Syndrom, ein Gendefekt, der unter anderem zu Entwicklungsstörungen und massivem Übergewicht führen kann. Zudem leidet er unter einer starken Sehbehinderung. Instagram/katieprice

Ihre Emotionen hätten sie fast das Leben gekostet. Im vergangenen September baute Katie Price einen schweren Autounfall. Dabei kam sie von der Straße ab, ihr Fahrzeug überschlug sich. Die 43-Jährige stand zu diesem Zeitpunkt unter Drogen- und Alkoholeinfluss und hatte gerade ein Fahrverbot verbüßt. Nun verriet sie in der BBC-Doku «Katie Price: What Harvey Did Next», dass ihre psychische Verfassung zum Unfall geführt haben soll.

Der Reality-Star musste zu dieser Zeit nämlich unter anderem den Auszug ihres ältesten Sohnes verkraften. Ein Monat vor dem Unfall zog der 19-Jährige nämlich in ein College, drei Stunden von seinem Elternhaus in Sussex entfernt. Die Trennung fiel ihr besonders schwer, weil Harvey mit dem Prader-Willi-Syndrom lebt, ein Gendefekt, der zu Entwicklungsstörungen und massivem Übergewicht führen kann.

In therapeutischer Behandlung

Ein Umstand, der bei Katie extreme Angst und ein Leeregefühl auslöste. «Ich war es gewohnt, ihn seit 19 Jahren um mich zu haben, wie er lebt, atmet, riecht, der Lärm – alles», so Price in der Doku, die am 10. März ausgestrahlt wird. «Dann war er einfach weg. Wie fülle ich diese Leere?» Sie sei es gewohnt, viel Verantwortung zu haben, und brauche Babys und Dinge, um die sie sich kümmern muss. «Es fällt mir schwer, loszulassen», gesteht sie weiter.