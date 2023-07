Intimes Geständnis: Katie Price verrät Zahl der Sexpartner – Fans glauben ihr nicht

1 / 5 Katie Price spricht in ihrem neuen Podcast über ihren Titel als «Sexsymbol». Instagram/katieprice Weiter ist der Reality-Star genervt, dass andere deswegen denken, sie sei leicht ins Bett zu kriegen. IMAGO/PA Images Nun macht sie reinen Tisch und sagt, dass sie zehn Sexualpartner gehabt habe. imago images/PA Images

Bereits im Alter von 13 Jahren stand Katrina Amy Alexandra Alexis Infield regelmäßig für Werbedeals vor der Kamera. Mit den Jahren legte Katie Price, wie sie sich heute nennt, immer mehr Kleidung ab und wurde in den 90ern durch die Fotos als «Page Three Girl» in der englischen Boulevardzeitung «The Sun» bekannt. Daraufhin wurde sie in den Medien oftmals als «Sexsymbol» bezeichnet – ein Titel, der ihr bis heute anhaftet. Nun hat die 45-Jährige in ihrem neuen Podcast «The Katie Price Show» darüber gesprochen.

«Als ich berühmt wurde, hassten mich die anderen Frauen. Ich war auf der Toilette in einem Club und hörte, wie die Mädchen vor der Tür über mich lästerten und mich Schla*** nannten», erinnert sie sich. Aufgrund ihres Images seien andere davon ausgegangen, dass sie mit unzähligen Männern Sex hatte. Damit räumt sie nun auf: «Ich habe vielleicht mit zehn Männern geschlafen, man bekommt mich nicht so leicht ins Bett.» Weiter führt sie aus: «Ich stehe nicht auf One-Night-Stands. So wurde ich einfach nicht erzogen.» «Die Leute müssen dafür arbeiten, wenn sie mich wollen. Das bin ich!»

Wie viele Sex-Partnerinnen oder -Partner hattest Du? Eine/Einen bis zehn. Elf bis 20. 21 bis 40. 41 bis 60. Mehr als 61.

Fans glauben Katie Price nicht

Obwohl Katie betont, nicht mit jedem Mann, mit dem sie gesichtet wurde, im Bett gelandet zu sein, glauben ihr die Fans in den sozialen Medien nicht gänzlich und begründen ihre Skepsis damit, dass sie in den letzten Jahren offiziell mit mehr Männern liiert war. In der Tat. Ein Blick auf ihre Liebeshistorie legt 13 Partner offen: Sie datete bereits Teddy Sheringham, Warren Furman, Dane Bowers (43), Dwight Yorke (51), Gareth Gates (38), Peter Andre, Alex Reid, Danny Cipriani (35), Leandro Penna (37), Kieran Hayler, Kris Boyson, Charles Drury und derzeit Carl Woods (43), mit dem sie eine On-off-Beziehung führt.