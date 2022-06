Ex-Model : Katie Price wegen Beleidigung zu Sozialarbeit verurteilt

Weil Katie Price die neue Partnerin ihres Ex-Manns wüst beleidigte, muss das britische Ex-Model 150 Stunden Sozialarbeit leisten.

Das ehemalige Glamour-Model verlässt den Lewes Crown Court in East Sussex, wo sie verurteilt wurde.

Katie Price wurde zu einer 18-monatigen gemeinnützigen Maßnahme mit 150 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt. Das Gericht in der südenglischen Stadt Lewes sah am Freitag von einer möglichen Haftstrafe ab. Die 44-Jährige hatte sich zuvor schuldig bekannt, mit der beleidigenden Nachricht ein Kontaktverbot missachtet zu haben. Weitere 20 Sozialstunden wurden Price auferlegt, weil sie sich nicht an die Bedingungen einer Bewährungsstrafe für ein Fahrverbot gehalten hatte. Sie muss zudem 1500 Pfund (1750 Euro) Gerichtskosten zahlen.