Gefärbte Hasen : Katja Krasavice entschuldigt sich für Tierquälerei

Für das neue Musikvideo der Rapperin hagelte es Kritik, weil sie in dem Clip mit gefärbten Kaninchen tanzt. Jetzt reagierte sie selbst darauf.

Auch die Tierschutzorganisation Peta veröffentlichte ein Statement diesbezüglich: «Musikerin und Influencerin Katja Krasavice missbraucht für ihr Video offenbar gefärbte Kaninchen sowie eine Nacktkatze.» Dass lebende Tiere für Musikvideos, Filme oder Fotoshootings benutzt werden, sei weder zeitgemäß noch tiergerecht. Weiter betont Peta: «Alle Tiere leiden an Sets – und all diese Tiere fristen ein Leben in Gefangenschaft, werden für Unterhaltungszwecke ausgebeutet und, wie in diesem Fall, sogar körperlich angegangen, indem ihr Fell gefärbt wurde.»

Tiertrainerin war am Set dabei

Es sei allerdings eine Tiertrainerin am Set gewesen, verteidigt sie sich: «Wir haben alles mit ihr abgesprochen, die war am Set dabei, die hat uns das Go gegeben, nachdem wir ihr gesagt haben, was wir mit den Tieren machen möchten und was für Tiere wir haben möchten. Sie kam mit ihren Tieren da hin und hat das überwacht.»