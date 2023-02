Mexiko: Katze mit Gang-Tattoos wird gerettet und sucht jetzt ein liebevolles Zuhause

Am 1. März wird Adoption mit Zeremonie gefeiert

«Die Katze ist sehr gesellig und in bester Verfassung, sie hat keine Infektionen», sagt Cesar Rene Diaz, der Direktor für Ökologie von Ciudad Juárez.



Ein Ausschuss der Stadtverwaltung werde die endgültige Entscheidung über die Adoption treffen, bevor die Katze am 1. März in einer Zeremonie an ihre neue Familie übergeben werde.