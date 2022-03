Neuseeland : Katze überlebt mit Pfeil im Kopf

So viel Glück muss man erst einmal haben: Ein Pfeil durchschlägt den Schädel eines Katers und ragt auf beiden Seiten aus dem Kopf. Das Tier überlebt.

Der Pfeil durchschlug Kater Moo Moos Kopf, doch die Katze überlebte. Ein Unbekannter hatte mit einer Armbrust auf den vier Jahre alten Kater in Neuseeland geschossen. «Er hat sehr, sehr viel Glück gehabt», sagte Tierarzt Jonathan Bray am Mittwoch. Tierärzte von der Massey-Universität hatten das Tier am Dienstag operiert. Der Pfeil hatte den Schädel des Katers völlig durchdrungen und ragte auf beiden Seiten aus dem Kopf des Tiers.