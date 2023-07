Frankreich: Katze von Zug überfahren – Bahn muss zahlen

Der Kater war seinen Besitzerinnen am 2. Januar auf dem Bahnhof Montparnasse aus der Tragetasche entwischt.

Die Entrüstung über den Fall des von einem Zug überfahrenen Katers Neko in Paris hatte lange für Unmut gesorgt. Das Gericht in Paris sprach die SNCF am Dienstag der Nachlässigkeit schuldig, wie der Sender Europe 1 berichtete. Den beiden Besitzerinnen von Katze Neko muss die Bahn jeweils 1000 Euro zahlen.