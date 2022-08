Tierisch gut: Katzenfutter-Hersteller eröffnet Gourmet-Restaurant für Menschen

So manche Hauskatze wird täglich verwöhnt und bekommt nur das Beste in den Napf. Luxuriöses Nassfutter mit Gourmet-Zutaten ist daher längst keine Seltenheit mehr. Der Katzenfutter-Hersteller Purina treibt das Ganze jetzt aber auf die Spitze und eröffnet zur Lancierung seiner neuen Futter-Linie gleich noch ein Restaurant für den Menschen, das die Erfahrung einer Katze bei der Futteraufnahme widerspiegeln soll. Inspiriert sind die Gerichte von – wer hätte es gedacht – den neuen Sorten der Marke.

«Essen kann uns mit anderen verbinden und uns an Orte bringen, an denen wir noch nie waren», sagt Purina-Köchin Amanda Hassner. «Das Gleiche gilt für unsere Katzen. Die Gerichte bei Gatto Bianco werden auf eine Art und Weise zubereitet, die Katzenbesitzern hilft, zu verstehen, wie ihre Katzen das Essen erleben. Vom Geschmack über die Textur bis hin zur Form.»

Speisen im Gatto Bianco

So sieht die Trattoria vom Katzenfutter-Hersteller in Manhattan aus.

Das Gatto Bianco, (übersetzt also die weiße Katze) öffnet am 11. und 12. August in Manhattan seine Pforten und nimmt ab dem 4. August Reservierungen entgegen. Wer einen der Plätze ergattern kann, muss keine Angst haben: Das Restaurant im Stil einer italienischen Trattoria bietet etwa gebackenen Seebarsch mit Tomaten, Kapern und Oliven an oder Lachs mit Safranrisotto.