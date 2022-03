Sie waren jung und... : Kauf mich!

Lip-Gloss, Shampoo oder Pickelcreme: Kein noch so großer Superstar, der sich nicht für billigste Werbung hingegeben hat. Ein Best of.

Kaum zu glauben, wer auf diesen Retro-Werbungen zu sehen ist: Wenn diese Promis die Bilder heute sehen, würden sie sich wohl an den Kopf fassen.

Egal ob Britney, Fergie oder Pink – sie alle taten es. Irgendwie muss halt jeder seine Rechnungen bezahlen.

Die peinlichsten Promi-Werbungen aller Zeiten finden Sie in unserer Bildstrecke.