Kaufland Trier: Messerattacke nach Diebstahl in Supermarkt – zwei Verletzte

In Trier kam es am Mittwochnachmittag zu einer Messerattacke in einem Supermarkt.

Einer von zwei mutmaßlichen Dieben hat in einem Supermarkt in Trier zwei Beschäftigte mit einem Messer verletzt. Mehrere Mitarbeiter hatten versucht, die mutmaßlichen Täter an der Flucht zu hindern, als diese am Mittwochnachmittag gegen 15.55 Uhr gerade den Kassenbereich verlassen hatten, teilte die Polizei am Abend mit.